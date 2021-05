Maxi López sorprendió a Daniela Christiansson en su cumpleaños número 30 al pedirle casamiento frente a sus seres queridos y grabó el romántico momento para luego compartirlo en sus redes. El ex de Wanda Nara se mostró más enamorado que nunca y con ganas de volver a dar el "Sí, quiero" tras la escandalosa separación con la madre de sus hijos en 2013.

"Nosotros. Por siempre y para siempre. Te amo. Gracias por hacer que mis 30 sean inolvidable y excepcional", publicó Daniela, súper feliz por la propuesta de Maxi.

Un día después de la publicación del jugador, Wanda llamó la atención de sus seguidores al publicar unas imágenes románticas con Mauro Icardi en las cuales se veía la Torre Eiffel iluminada de fondo mientras ellos están abrazados disfrutando de una noche mágica en París.

.

El dulce mensaje de la empresaria para el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, fue contundente: "En otra vida quiero volver a ser Wanda y encontrarme con él, @mauroicardi". A las pocas horas, el posteo cosechó más de 450 mil "Me Gusta" y muchos usuarios interpretaron la publicación de Wanda como una indirecta para su ex esposo, con quien no mantiene buena relación.