Hace pocos días, Wanda Nara estuvo envuelta en una polémica por el festejo de cumpleaños a su hija Francesca, fruto de su amor con Mauro Icardi, en el que lució un llamativo vestido que fue muy criticado en las redes sociales ya que no lo consideraban "adecuado" para la pequeña.

Lejos de detenerse en los comentarios de la gente, la mediática continuó con su excentrica vida en Francia. Tal es así que, este sábado, celebró el cumple número once de su primogénito Valentino, a quien tuvo con Maxi López.

La panelista de "Gran Hermano Italia" organizó la fiesta de su pequeño en un cine junto a un grupo de amigos y la torta que llevaba su apodo "Valu" simulaba ser una cancha con una pelota de fútbol y una camiseta con los colores de River.

"Feliz Cumple amor mío. Te amo, nunca cambies ese gran corazón que te hace especial. Te ama mamá", escribió Wanda junto a la dulce postal.

Horas antes, había utilizado su Instagram Stories para publicar viejas fotos junto a su hijo y dedicarle unas tiernas palabras: "Feliz cumple amor de mamá. Gracias por enseñarme tanto, por ser un gran hermano mayor y por ser mi compañero siempre. Soy feliz de verte con tanta felicidad sobre todo amor. Te amo".

Maxi López y Mauro Icardi también le dedicaron cálidas palabras a Valentino

"Cambie mi vida, mi tiempo y mi forma de pensar por vos. Doy mi alma y mis energías por sacarte adelante y enseñarte a vivir. Le pido a la vida que me permita vivir muchos años para acompañarte en lo dulce y en lo amargo. No puedo vivir tu vida, pero si espero que la compartas conmigo. Darte grandes alas para que puedas volar más alto que yo, quiero que seas mucho mejor, que nada te detenga y logres todos tus objetivos. Gracias por hacerme papá", fueron las palabras del ex de Wanda Nara para su pequeño.

Además, Mauro, actual pareja de Nara, se tomó unos minutos para expresarle su cariño a Valentino. "Feliz Cumpleaños Valu. Nos conocimos cuando tenías sólo 4 añitos y hoy sos todo un hombrecito bomber. En todos estos años hemos compartido de todo y acá voy a estar para que sigas creciendo con los mismos valores que tenés y darte todo mi amor. Te quiero mucho", expresó el jugador a corazón abierto.