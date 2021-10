Luego de que estallará la noticia de que Wanda Nara y Mauro Icardi están separados, muchas personas se están viendo involucradas. En este caso, la China Suárez dejó de ser el centro de atención, denominada como la tercera en discordia, y apareció Guendalina Rodríguez, una escort y actriz trans que asegura haber estado con el jugador.

Días anteriores, la actriz había salido a hablar y confesó que tuvo una relación clandestina con Icardi, pero no había mostrado pruebas. Como la tildaron de mentirosa, decidió sacar a la luz conversaciones y grabaciones que tiene junto al marido de Nara. "Luego dices que me invento las cosas. El señor me pidió una videollamada para hablar, esta vez lo grabo todo".

Además de las pruebas de la videollamada que realizaron, Guendalina mostró conversaciones que tuvo con Icardi. Frente a esto dejó más que claro que se conocen y que él quiere seguir ocultando todas las infidelidades que le hizo a Wanda.

Si bien la actriz ya había dado detalles con nombres y lugares exactos, no le creían. Por esta razón, decidió ponerle fin a sus "mentiras" como la denominaron y mostró pruebas. El jugador de PSG y la escort se conocen desde el 2019 ya que su relación viene desde ese año.

"Lo vi en 2019, una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo 3 veces con Mauro Icardi. Soy escort. La primera vez la pagó mientras que la segunda y la tercera no pagó", había revelado Rodríguez en una entrevista que dio para el programa radial "El Show Del Espectáculo".