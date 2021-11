Parecía que Wanda Nara y Mauro Icardi habían dejado atrás el escándalo de infidelidad con la China Suárez y habían apostado al amor por su familia. Sin embargo, los argentinos estarían en medio de una crisis de pareja que podría definir la ruptura.

Si bien la mediática confirmó su reconciliación con el rosarino al publicar un insólito mensaje por el que fue duramente criticada, la empresaria decidió borrar o archivar la publicación y dio que hablar por las especulaciones de separación.

.

Los rumores de crisis entre la empresaria y el futbolista comenzaron a circular nuevamente cuando Wanda decidió armar las valijas y viajar sola a Milán. Antes de resolver eliminar el posteo, Nara reveló que viajó a Italia y sumó la canción "Maldita Foto" de Tini Stoessel y Manuel Turizo.

"Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro", dice el tema que compartió Wanda en Instagram.