Wanda Nara se encuentra en boca de todos después que sus redes sociales fueran presuntamente hackeadas por un usuario y comenzaran a publicar antiguos mensajes con la China Suárez y otras figuras como el jugador de fútbol, Ezequiel Barco.

Si bien muchos creyeron que la empresaria había cometido un error, y publicó desde su cuenta oficial en vez de utilizar su usuario secreto, algo que todavía sostienen como una teoría, la pareja de Mauro Icardi no se escondió detrás de las distintas versiones y compartió un extenso descargo una vez que recuperó sus redes sociales.

“Acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron como hasta las 6, 7 de la mañana seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más, ahí se los mostré en las historias el nombre mío en Instagram. No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó”, comenzó la hermana de Zaira Nara en Instagram.

Wanda Nara pudo recuperar su cuenta de Instagram tras ser hackeada.

Ante las versiones de que Wanda habría organizado todo un plan para evitar confesar que se equivocó en sus redes, la mediática explicó: “El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails, pero igual mi mail tampoco empieza con W, pero el mail de recuperación tampoco es el mío".

.

Luego, Wanda reveló por qué no pudo acceder a su plataforma por tanto tiempo: "Por eso ayer se complicó un poco, porque mi amiga está de vacaciones. Además de todo esto la hackearon hace un tiempo, y ahora creo que todo tiene que ver, a mi mejor amiga su Instagram y nunca más lo pudo recuperar. Y yo mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no lo pude recuperar”.

“Dicho todo esto...no sé, hackeen a Keni (Palacios), que capaz tiene más cosas que esconder. Yo no tengo nada para esconder y, si hay algo comprometedor para la persona que puede llegar a escribir, lo borro porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram”, agregó entre risas.

Los chats entre Wanda Nara y la China Suárez que publicó el hacker.

Los chats entre Wanda Nara y la China Suárez que publicó el hacker.

Los chats entre Wanda Nara y la China Suárez que publicó el hacker.

Y continuó al revelar el accionar de su hacker: “Me pareció raro, ayer me desbloquearon gente que tenía bloqueada, hicieron chiquilinadas tontas que capaz ustedes no las vieron pero después me di cuenta. De hecho me enteré porque Keni vive en un departamento al lado de mi casa, me tocó el timbre y vino. Yo estaba armando el rompecabezas sin el teléfono en la mano. La última publicación la había subido hacía tres horas y ahí fue que me di cuenta. Cuando quise entrar, se me había cerrado mi Instagram y me decía que no existía. Después todo lo demás, lo veía desde la cuenta de Keni. A Keni le avisó Chismes de Ker”.

“No tengo cuentas truchas, de hecho, ni siquiera puedo con la mía, menos puedo tener dos. Por suerte tampoco tengo en mi teléfono ni relacionada con mi cuenta, la cuenta que en un momento sí estaba relacionada con la mía, de Wanda Nara Cosmetics. Justamente por estas cosas y porque es de trabajo, la desvinculamos hace un tiempo”, destacó junto a Kennys Palacios.

Al cerrar con su descargo, la botinera habló sobre las conversaciones que publicaron con la China Suárez y el polémico WandaGate: “Para todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido. O me manejo diferente con algunas cosas, por eso no estoy de acuerdo con un montón de otras cosas, que si quieren, cuando quieran o si tienen dudas o preguntan, las hablamos. Pero yo tengo una manera de ver las cosas”.

¡Mirá el extenso descargo de Wanda Nara tras ser hackeada!