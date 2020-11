Con más de siete millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Wanda Nara es una de las figuras de la farándula argentina más activa en las redes sociales. Cada uno de sus posteos alcanza gran repercusión y miles de comentarios.

La esposa de Mauro Icardi suele compartir en las diferentes redes sociales gran parte de su día a día, tanto los momentos con sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, como sus rutinas de ejercicios y encuentros íntimos con el futbolista.

.

Pero en las últimas horas, la empresaria se animó a habilitar la opción para que sus admiradores le hicieran preguntas y recibió toda clase de dudas. Relajada, Wanda respondió una por una de las consultas de sus seguidores, hasta las más insólitas.

Algunos indagaron sobre la historia de amor con Icardi y quisieron saber cómo se conocieron, pero la hermana de Zaira Nara se limitó a contar: "Es una larga historia... Lo conozco desde sus 18, nos casamos a sus 21. Prácticamente siempre juntos".

Wanda Nara contó cómo comenzó el amor con Mauro Icardi.

Los más curiosos también quisieron conocer cómo es su rutina en su nueva casa en París y ella respondió: "Me levanto muy temprano con los nenes, los preparo. Luego los llevo al colegio. Vuelvo a casa y trabajo, entreno y tengo estética en casa todos los días. Luego almuerzo con Mauro y vamos a buscar a los niños. Hacemos tareas, los acompaño a fútbol o vamos al parque, depende el día... cenamos y vuelvo a empezar".

Wanda Nara describió su rutina en París.

Sin embargo su respuesta más llamativa fue cuando le consultaron sobre su gran físico y si había pasado por cirugías estéticas. "¡No! Ni mi cara. Me da risa que me ven con un filtro de Instagram y diga 'se operó'", dijo. Y reveló: "Si supieran que ve una aguja y me baja la presión".