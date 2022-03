Meses después del escandaloso WandaGate, momento en el que Wanda Nara reveló que su marido, el futbolista Mauro Icardi, la engañó con la China Suárez, un nuevo capítulo se suma a la polémica mediática.

El lunes por la noche, las redes sociales de la empresaria de 35 años comenzaron a manifestar comportamientos extraños al hacer controversiales comentarios sobre la ex protagonista de "Casi Ángeles": "Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es: un gato regalado".

El picante comentario de la cuenta de Wanda Nara sobre la China Suárez.

Si bien muchos creían que la botinera había cometido un error, y comentó la publicación desde su cuenta oficial y no desde una cuenta secundaria, el maquillador de Wanda, Kennys Palacios, salió a desmentir las versiones y reveló que fue hackeada tanto en Instagram como en Twitter: "Hola, la cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta".

Kennys Palacios dio detalles de la cuenta de Instagram de Wanda Nara.

Mientras que el mejor amigo de Wanda tranquilizaba a los fanáticos de la empresaria, el hacker compartió un reel de Nara e Icardi y arremetió contra la China Suárez: "Tenés que aprender a hacerlo como yo. El chileno calentón, por bombacha floja se escapó. Icardi ama mi cuerpo en su cama. En París se sacó la bombacha y a su casa se volvió solita".

El hackeo que sufrió Wanda Nara en sus rede sociales.

Al mismo tiempo, el hacker que se hizo con la plataforma de Wanda publicó capturas de pantalla de conversaciones entre la China y Wanda que datan del 2018 en los que la actriz le tira flores a la hermana de su amiga, Zaira Nara. Ya sea desde alabar su look hasta felicitarla por sus cinco hijos fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Las conversaciones entre Wanda Nara y la China Suárez del 2018.

Unas horas después, la propia Wanda pudo recuperar su plataforma y mostró cómo pudo restablecer su cuenta nuevamente: “Gracias a mis amigos que a toda hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter donde tenía 4 millones de seguidores y no pude recuperar nada aún. ¿Qué buscan?”.