Luego de un largo período de cuarentena en los países europeos, algunas regiones comenzaron a flexibilizar las actividades para volver a la normalidad de a poco. Instalada en París, Wanda Nara compartió en sus redes la vuelta a clases de sus hijos.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram (@Wanda_Icardi), la esposa de Mauro Icardi compartió algunas imágenes de uno de los momentos más esperados del año y dejó ver cuáles fueron las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus.

La empresaria fotografío a su pequeña Isabella sentada en su pupitre ya preparada para las clases y también mostró cómo acompañó a sus hijos hasta el colegio con el uso del barbijo. Su hija Francesca también posó con la mascarilla antes del inicio de la cursada.

"Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro... la frase de Benedicto de esta mañana: 'yo estoy nervioso pensando en Francesca, ella habla mucho italiano y no se si la van a entender eso me tiene preocupado', escribió en su publicación para remarcar las sensaciones de los pequeños en la previa a este día tan especial.

Wanda Nara acompañó a sus hijas en el primer día de clase poscuarentena.

Además agregó: "La más pequeña, Isi, entró y se sentó en su escritorio. Su adaptación fue saludarnos y decirme: 'Vayan con Franchi porque quizás llora'. El mayor, Valu. abrazó a sus hermanos y esperó a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros". En ese sentido concluyó: "El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa".

Francesca con su tapa boca antes de salir de casa.

Sus posteos alcanzaron miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que manifestaron su emoción por el gran paso de los pequeños.

Mirá las fotos de la vuelta al colegio de los hijos de Wanda Nara

¡Todo listo!