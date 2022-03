Wanda Nara está atravesando un difícil momento mediático tras ser hackeada en sus redes sociales, algo que muchos no le creyeron y aseguraron que fue ella misma quién llevó a cabo esta maniobra.

Algunos usuarios argumentaron que la mediática de 35 años orquestó este falso escenario después de hacer comentarios picantes contra la China Suárez, algo que realizó desde su cuenta principal y no desde una supuesta secundaria como ella pretendía.

En ese sentido, la pareja de Mauro Icardi salió a desmentir estas versiones y se defendió de las críticas: “No le doy bola a la mala onda, me pareció hasta divertido cuando dijeron que yo me había hackeado. Ojalá tuviera ese poder, pero bueno nada, me divierten esas cosas”.

Y cerró al expresar que los comentarios negativos no la afectan en ningún sentido: "A no ser que sea algo como muy ofensivo, ni si quiera me molesta tantísimo que puedan llegar a decir algo malo. Obviamente no son mis seguidores porque osino está la tecla ‘dejar de seguir’ y no me seguirían”.

