Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser protagonistas de un nuevo escándalo junto a la China Suárez. A pesar de este episodio, parece que la pareja está mejor que nunca y están viendo la posibilidad de renovar los votos.

Ante la buena situación que está viviendo, la hermana de Zaira Nara decidió responder preguntas de sus seguidores. Una de ellas fue: "¿Perdonarías otra infidelidad?", a lo que la empresaria respondió: "Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí".

Asimismo agregó: "Puedo tener una excelente relación con mis ex pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo". Su respuesta sorprendió a todos ya que estaría dando a entender que a Icardi no lo perdonó, al igual que a Maxi López.

La influencer se atrevió a responder otras curiosidades que tenían sus fanáticos. Allí habló de su marca de cosméticos, sus hijos y diferentes tips para el cuidado personal. Además de mostrarse en el gimnasio entrenando.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el viaje de reconciliación que hicieron a Dubái.

¡Mirá la respuesta de Wanda Nara cuando se le consultó sobre la infidelidad!