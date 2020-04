Wanda Nara pasa la cuarentena por el coronavirus en su mansión frente al Lago di Como, Italia, junto a su esposo Mauro Icardi y sus hijos.

Para entretenerse, la mediática le saca fotos a sus pequeños y los graba para luego compartirlo en sus redes. Sin embargo, uno de sus videos causó fuertes repercusiones y recibió una dura crítica de una seguidora.

Todo comenzó cuando Wanda publicó un video de sus hijas, Francesca e Isabella, a quienes se las veía maquilladas y preparando jugo de limón. En ese momento una mujer la cuestionó por maquillar a las nenas asegurando que el make up les hace mal a su piel.

Sin pelos en la lengua y súper furiosa, Wanda no se la dejó pasar y le respondió: "El maquillaje lo fabrico yo en este caso... El de ella no tiene químicos. Casi todas las niñas juegan a maquillarse no es malo, lo malo es la maldad de los adultos".

¡Mirá el video!