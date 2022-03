Wanda Nara parece haber dejado atrás el escandaloso WandaGate, a raíz de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez. Sin embargo, las versiones de distanciamiento nunca desaparecieron, por lo que hay mucha atención en cada publicación que realiza la empresaria en las redes sociales.

Mientras que en las últimas horas se reveló que la actriz planeaba mudarse con el futbolista y hasta tener hijos, la hermana de Zaira Nara hizo una particular revelación en su cuenta de Instagram. Fiel a su estilo, abrió una caja de preguntas para que sus seguidores muestren sus inquietudes sobre ella.

.

"Si algún día te peleás con Icardi, ¿te casás conmigo?", le escribió un admirador y Wanda Nara no dudó en responder con sinceridad. La ex de Maxi López escribió junto con un video suyo a modo de selfie: "Ya me casé dos veces. Creo que nadie más podría casarme de nuevo".

Mientras tanto, la empresaria disfruta del éxito de Wanda Cosmetics, en especial en su local del Shopping Abasto que ella mismo presentó con una conferencia de prensa. Por su lado, Mauro Icardi sufrió un duro golpe en lo profesional al ser eliminado de la Champions League con el Paris Saint Germain, su equipo.