La historia de vida de Joaquín Nahuel, el nene que sueña con ser pastelero y también vende tortas para recaudar dinero para pagar su tratamiento e insertarse expansores debajo de la piel tras sufrir un grave accidente doméstico que lo dejó con el 25% de su cuerpo quemado, es un ejemplo para todos.

El pequeño de 10 años se volvió viral en las redes sociales y acumuló miles de seguidores que lo admiran y felicitan en el día a día por su progreso en la cocina. Gracias a la exposición que tuvo llegó a conocer a Damián Betular, Carlos Tevez, Carmen Barbieri y más figuras de la televisión.

.

En ese sentido, Wanda Nara se sumó al fanatismo por el nene y expresó que le iba a encargar una torta para el cumpleaños de su hijo una vez instalada en Argentina: "Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más".

Wanda Nara había dicho que le iba a pedir una torta a Joaquín Nahuel.

Sin embargo, la empresaria de 35 años se olvidó de su promesa y ni se contactó con el pequeño amante de la pastelería. A través de las redes, un usuario le preguntó a Joaquín qué había pasado y él no dudó en responder: "No me contestó nada Wanda Nara, por eso no hice nada".