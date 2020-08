Viviana Canosa fue protagonista de un nuevo escándalo en los medios tras tomar dióxido de cloro en su programa de Canal Nueve y advertir que lo hacía para prevenir el coronavirus. Su conducta produjo el enojo y el repudio de miles de televidentes y de expertos en el área de la salud.

El científico Fabricio Ballarini cruzó a la conductora en sus redes sociales y la trató de imprudente por hacer apología al consumo de una sustancia tóxica, tras percibir su rol como comunicadora.

"Hola Viviana, como biólogo tengo la obligación de avisarte que estás tomando un agente blanqueador y desinfectante de uso industrial. Te podés intoxicar", escribió Fabricio, quien es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas, tiene un postdoctorado y actualmente es investigador del CONICET en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencias Dr. De Robertis. También es autor del libro "Rec", conductor de un programa de divulgación de ciencias y publicó varios artículos en varias revistas científicas internacionales.

Para finalizar, quiso explicarle la peligrosidad de su accionar: "Además, estás haciendo apología de la ingesta de un tóxico, lo cuál es aún más grave. Informate".

Lejos de atender la explicación del doctor, escribió varios tweets desafiando al profesional: "Dejen de quitarnos la paz, infectólogos mediáticos. Abandonen la tele y estudien... Ya pasaron cinco meses. Contagien confianza...".

En sus argumentos, concentrado en un hilo con varias publicaciones, habló de manipulaciones, trató de explicarse con metáforas y hasta relativizó el conocimiento de quienes la criticaron: "No vivan de acuerdo a la información que reciban. Averigüen, investiguen. No sean manipulados. Tu vida cambia cuando perdés el miedo y despertás. Los barcos grandes salen en las tormentas fuertes. Que las creencias no limiten tu vida. Salí de tu zona de confort. El conocimiento da poder. Conocé el tuyo"

También el ministro de salud porteño, Fernán Quirós habló sobre la periodista, aunque generalizó su declaración: "Le recomiendo severamente a los comunicadores que intenten no comunicar diferente a lo que la normativa vigente en la Argentina tiene porque solamente generan confusión y puede haber algún daño. Y estamos hablando siempre de salud en humanos".

Hace días comenzó a circular el rumor de que ENACOM, organismo oficial que regula los medios de comunicación podría sancionarla. Hace un tiempo se conoció un fallo similar del ente que multó a "El diario de Mariana" por haber realizado una entrevista con un médico antivacunas.