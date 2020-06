Tras convertirse en madre de Martina hace poco más de una semana, Virginia Gallardo recordó a través de las redes sociales su embarazo con una divertida serie de fotos en las que muestra el proceso de la dulce espera junto a su pareja, Martín Rojas.

La actriz transitó la última etapa de gestación en medio de la cuarentena por el coronavirus, pero las circunstancias no le quitaron entusiasmo al hecho de ser mamá por primera vez. A lo largo de los nueve meses, Virginia y su compañero de vida registraron en fotografías el crecimiento de su pancita.

.

En la tarde de este martes, la ex panelista de "Polémica en el Bar" subió a su cuenta de Instagram un collage en el que compara el tamaño de su beba dentro de su vientre con el de una fruta o verdura. La peculiar sesión de fotos llamó la atención de todos sus seguidores y a los pocos minutos comenzó a recibir varios comentarios.

La beba de Virginia Gallardo.

Además, para acompañar el posteo escribió una importante reflexión: "¡ Embarazo encantador! Querido cuerpo, me gustaría darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mí durante 9 meses".

Y destacó: "Alimentaste a mi hija cuando todavía estaba en mi vientre. Estoy infinitamente orgullosa querido cuerpo, de que ya has recuperado tu fuerza tan rápido, pero por favor, tómate el tiempo que necesites. Te amo en cualquier forma y me encanta que hayas hecho posible que yo sea madre".