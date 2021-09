Desde que se confirmó que Virginia Gallardo no iba a participar de la serie biográfica de Ricardo Fort, la mediática mantuvo un picante ida y vuelta con Rocío Marengo, la pareja del hermano del chocolatero, Eduardo Fort.

Sin embargo, toda la polémica se puso de lado cuando la participante de " ShowMatch: La Academia" estalló en lágrimas por las actitudes de su novio desde hace ocho años y Gallardo salió a bancarla en redes.

Marengo estuvo en el centro de la escena el martes por la noche cuando repentinamente comenzó a descargarse contra el empresario: "La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación... Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”.

Marengo arremetió contra su novio, Eduardo Fort, y le dio un ultimatum.

“Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir”, planteó con indignación frente a las cámaras.

El cansancio de la modelo es tanto que hasta le dio un ultimátum a su novio: “Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”.

¡Mirá el furioso descargo de Rocío Marengo a Eduardo Fort en "La Academia"!

Ante las duras y sinceras palabras de la participante de "ShowMatch", la panelista de " Intrusos" decidió mediar palabra en el inesperado episodio: " Te abrazo Rocío Marengo".

" ¿Saben cuál es la diferencia? Mientras ella me decía gato, me amenzaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome´la que puede puede´ ¿Yo qué le dije? ¡SALÍ DE AHÍ! SORORIDAD MUJERES y a no escupir para arriba", explicó en su cuenta de Twitter.

Saben cual es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenzaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome “la que puede puede“ … yo que le dije ? SALÍ DE AHI! SORORIDAD MUJERES y a no escupir para arriba ❤️ — virginia gallardo (@virchugallardo) September 15, 2021

Además, Gallardo aseguró que Eduardo Fort solo quiere ser famoso: "¡ Ah! y me olvidaba… al final me di cuenta que apoyamos la misma causa… CUMPLIRLE EL SUEÑO DE SER FAMOSO. DE NADA EDU… VAMOS TODOS CONMIGO EDUARDO FORT EDUARDO FORT EDUARDO FORT RT".

