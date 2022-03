Lizy Tagliani está pasando por tumultuosos momentos en cuanto a su vida amorosa se trata. Sucede que, mientras estaba tratando de reconciliarse con su exnovio, Leo Alturria, este último estaba saliendo con otra mujer oriunda de Luján llamada Antonella.

La conductora se enteró durante un móvil de "Intrusos" de esta inesperada situación para ella, ya que Alturria estaría jugando "a dos puntas", y tuvo una tremenda reacción por el shock: salió corriendo de la puerta del teatro donde estaba, sin mediar palabra. Luego, le mandó un desgarrador audio a Marcela Tauro, llorando por lo sucedido, y diciendo que "casi se muere" cuando se enteró de la existencia de Antonella.

.

Sin embargo, este martes, Tagliani subió un video a su Instagram que descolocó a sus seguidores, debido a que tuvo muchas palabras de cariño hacia su ex, a pesar de haberla traicionado.

El descargo de Lizy Tagliani sobre Leo Alturria

"Gracias por los mensajes, por los consejos. Los leo, escucho a mis amigos y lo que dicen en los programas, pero siempre soy la que escucho mi corazón y decido qué tengo ganas de hacer", comenzó Lizy.

"Si tengo ganas de seguir intentando y después me equivoco, bueno, me lo advirtieron. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado. Yo sé quién es Leo. Sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser. De amigos, de primos, de buenos conocidos, de pareja", agregó.

Lizy Tagliani habló sobre Leo Alturria.

"El amor que yo le tengo es muy grande. Me gustaría buscar una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas. Si no funciona, apretón de manos, beso y si algún día la vida nos cruza, ‘hola, ¿cómo estás?' Y chau", indicó.

"No hay que quedarse con nada. Tampoco hay que lastimarse ni lastimar a nadie. Todos tenemos el derecho de ser felices. Así que muchas gracias. De verdad, estoy estupenda. Un beso gigante", cerró Lizy.

Mirá el video de Lizy Tagliani hablando de Leo Alturria