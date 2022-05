Tini Stossel realizó el segundo concierto de los cinco que tiene pactados en el Hipódromo de Palermo. En todas las fechas sorprende con diferentes invitados y el sábado 21 de mayo se presentó L-Gante para cantar "Bar".

Durante el tema, el líder de la "Cumbia 420" no terminó de cantar y se retiró del escenario, dejando a la artista sola y sin entender lo que había sucedido. Ante la repercusión que tuvo este tenso encuentro de los artistas arriba del escenario, la pareja de Tamara Báez salió a explicar cómo fue realmente la situación.

.

"Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini Stoessel seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro, ¿no?", explicó el papá de Jamaica. Y agregó: "También las cámaras que estaban enfocando ahí no enfocaron cuando yo me baje del lugar ese elevado para despedirme y saludar: 'Gracias a Tini por la invitación', bla bla bla".

A pesar de lo que vivió, la cantante de "Miénteme" siguió el show y despidió a su colega a la distancia, sin dar ninguna explicación sobre lo que estaba sucediendo. Ahora fue el mismo protagonista quien salió a aclarar lo sucedido.

L-Gante y Tini Stoessel cantando "Bar" antes de que el líder de "Cumbia 420" se baje del escenario antes de que termine el tema.

L-Gante finalizó su explicación diciendo: "Dije un par de cosas ahí en el escenario un poco más a la orilla. No fue nada raro".

¡Mirá el video de L-Gante explicando lo que pasó en el show de Tini Stoessel!