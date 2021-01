Emilia Mernes viajó a Brasildías atrás con su amigo Lizardo Ponce para asistir a la fiesta de Año Nuevo que hizo Neymar. Tras mucha buena onda entre las figuras durante el último tiempo, el futbolista invitó a la cantante de 24 años a su evento y se animó a compartir una publicación con ella que deja en evidencia su excelente relación.

A través de sus historias de Instagram, el deportista publicó un video en el que baila el challenge de "Bendición" con la intérprete del tema. Mientras que la artista entrerriana reposteó aquel post y le agregó un emoticón de un corazón.

Lizardo Ponce acompañó a la cantante de "Recalienta" a la fiesta de Neymar en Año Nuevo.

Desde un principio se sabía que Emilia iría a la fiesta del delantero del PSG, incluso, antes de compartir el sorprendente video de ambos bailando, subió una foto vestida de blanco para recibir 2021 con el mismo fondo en el que Neymar publicó su post.

Hace algunos días, Yanina Latorre anunció en "Los Ángeles de la Mañana" la invitación que le hizo Neymar a la joven. Además aseguró que entre ellos existe más que una amistad: "Tienen un vínculo sexual hace un año, desde que él la buscó por Instagram y le encantó. No es una relación formal. Es un touch and go".

.

Por su parte, Mernes charló con DiarioShow.com hace algunos meses y reveló que, si bien estaba soltera, llegó a realizar "largos viajes y no dormir" por ver a su pretendiente. ¿Se habrá referido a Neymar?