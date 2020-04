Julieta Díaz fue demorada por la policía mientras paseaba a su perro junto a su hijo en la noche. Indignada por los controles a los que se sometió tras realizar una actividad que manifiesta no ser ilícita en medio de la cuarentena obligatoria, la artista registró aquel momento y lo compartió en sus redes sociales.

"Buenas noches, salí a sacar a mi perro con mi bebé porque soy madre soltera y acá está la policía parándome, diciéndome que no puedo salir con el menor a pesar de que las indicaciones dicen otra cosa. Estoy con barbijo como se puede ver", comenzó a decir Díaz en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Saco a mi perro a la vuelta de mi domicilio, llegué hasta un pedacito de pasto donde mi perra pueda hacer pis y caca. Estoy volviendo a mi casa en menos de cinco minutos sin embargo la policía me está pidiendo mis datos y me está haciendo verificar no sé qué", continuó furiosa.

.

"Bueno, así estamos la familias monoparentales en este momento. No nos dejan entrar al supermercado, nos para la policía, nos putea la gente. Bastante más difícil de lo que pensábamos, ¿no?", concluyó en la grabación.

A su vez, para compartir su posteo, Julieta hizo referencia al episodio que sufrió Nicolás Cabre junto a su hija Rufina la semana pasada luego de que le impidieran entrar a un supermercado de Pilar con la menor: Al respecto advirtió: "Sería bueno contemplar estas situaciones y no acosar o entorpecer la ya tan difícil situación en la que estamos. Abrazo a Cabré".

¡Mirá!