Hace algunos días, Verónica Lozano sufrió un tremendo accidente mientras esquiaba en Aspen, Estados Unidos, con su familia. Con el pasar de las horas, se hizo viral el video donde se ve a la perfección la caída desde siete metros de altura que la presentadora tuvo desde la aerosilla. El golpe le propició una lesión en ambos tobillos, que requiere operación y posterior rehabilitación.

.

Desde entonces, la animadora transmitió tranquilidad en sus redes sociales comentando que se encuentra bien al cuidado de su pareja, Jorge "Corcho" Rodríguez y su hija Antonia. En su cuenta de Instagram, la conductora compartió fotos de cómo está pasando sus días hasta regresar a Buenos Aires para someterse a una cirugía. En una de las imágenes se ve como Rodríguez le arma una silla ortopédica para poder ducharse. "Corchi el constructor”, escribió con humor su mujer.

Verónica Lozano con su pierna enyesada tras el accidente en la nieve.

Además, Vero mostró como su hija la mantiene animada, con un divertido video en el que la adolescente se reía y la imitaba en la silla de ruedas tratando de ducharse en esas condiciones.

Como reflexión de lo sucedido, Lozano hizo una publicación en su perfil con algunas fotos del viaje. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude”, señaló en el pie de foto. Luego, volvió a comentar sobre su estado de salud y no dejó pasar algunas críticas que salieron a la luz por parte de varios usuarios, tras el desafortunado percance en la nieve. “Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doc y me dice cuando me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas, espejito y rebote”, sentenció.