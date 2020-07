Esta última semana generó fuertes repercuesiones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, el caso del jubilado que quedó detenido luego de haber matado a un ladrón que ingresó a robar a su hogar en Quilmes. La farándula argentina se hizo eco de este hecho. La China Suárez y Nicole Neumann fueron algunas de las personalideades que se mostraron indignadas por la prisión domiciliaria del hombre.

No obstante, Verónica Llinás brindó su opinión y manifestó una postura diferente a la de la gran mayoría. “Yo lo que hago es no estar demasiado agarrada de la noticia. Hay una cosa de morbo y de amarillismo que tienen los medios con la que no comulgó tanto . Me entero de las cosas pero no estoy mirando el video. Por lo que entiendo, salió a la calle este señor y mató al ladrón en la calle. Eso puede ser tomado como que no era necesaria la acción para defender su vida“, comenzó a plantear durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Y continuó: “Lo que no tiene pena es la legítima defensa. Cuando la persona está en riesgo su vida y tiene que matar porque es la vida de él o la vida del otro. Si esta persona salió a matar al delincuente en la calle me parece que hay un exceso porque no era necesario. Parece que hay otra persona mayor que entró alguien a su casa y lo mató y ahí entiendo que es otra la situación“.

Por otra parte, se refirió al revuelo que se originó en las redes sociales con este caso en particular y fue categórica: “Creo que hay que callarse un poco y no opinar tanto. Ya verá la justicia. Yo no comulgo con salir con un chumbo a matar. Leo unas cosas tremendas. 'Mataron, uno menos'... ¡pará! Es un drama de todas maneras aunque haya muerto un ladrón. Es un drama porque tiene familia, quizás tiene hijos. Porque tiene gente que no era ladrona pero era pariente. Es un drama. Alegrarse. Hay algo que lo veo muy desnaturalizado“.

En consecuencia, sus declaraciones generaron amores y odios entre los usuarios. Cansada de las críticas y los cuestionamientos, la actriz utilizó su cuenta de Twitter para despejar dudas y aclarar cuál fue su intención al hablar del caso. "Sí, también la muerte de un ladrón es un drama. Es un drama que una persona mate a otra por el motivo que sea. Es un drama que alguien haya tomado la decisión errónea de salir a robar dejando a una familia, que también está integrada por inocentes, sumida el dolor de una muerte", sostuvo convencida en su primer tuit.

Luego, agregó: "Es un drama que un hombre decente haya tomado la errónea decisión de salir a matar al ladrón y que tenga que vivir el resto de su vida en la cárcel o cargando con una muerte en su conciencia".

"Es un drama que no haya un Estado que proteja y eduque a los ciudadanos, y que no haya una Justicia en la que los ciudadanos confíen para no tomar la errónea decisión de hacerla por mano propia. Es un drama que nos estemos peleando entre nosotros por esto", concluyó.