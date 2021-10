A casi 11 meses de su mudanza a Uruguay en medio de la pandemia del coronavirus junto a su pareja, Álvaro Navia, Vanina Escudero regresó a la Argentina junto a sus dos hijos, Benicio y Joaquina, para celebrar el cumpleaños de su hermana Silvina pero sufrió un inesperado problema de salud por el que debió ser internada.

Si bien se rumoreó que las hermanas uruguayas estaban peleadas a larga distancia, la bailarina puso todos los problemas de lado y viajó al país vecino para festejar el aniversario de nacimiento junto a la panelista de "Los Mammones".

Sin embargo, la fiesta quedó en otro plano cuando Vanina comenzó a sentirse mal y debió ser internada de urgencia en una clínica de Zona Norte debido a un folículo hemorrágico.

Tras casi un año en distintos países, Vanina y Silvina Escudero se reencontraron.

En diálogo con Karina Iavícoli, panelista de "Intrusos", explicó lo sucedido: "Vine por pocos días. Y encima desde ayer estoy internada y no sé cuándo me van a dar el alta. Tengo un profundo dolor, tengo que esperar que se reabsorba la sangre pero aparentemente no sería quirúrgico".

.

Después, a través de sus redes compartió una imagen desde la clínica y agradeció el apoyo de su familia y de sus seguidores: "Agradezco a todos los que se preocuparon por mí, particularmente a mi hermana y a mi cuñado. Mi amor está sufriendo desde la otra orilla, listo para venir. Por suerte, ya estoy bastante mejor".