Después de confirmar su participación en "La Academia", Barby Silenzi y El Polaco atraviesan otra crisis en su camino. Mientras que el cantante asegura que están separados, la bailarina desmintió las declaraciones y manifestó que está "todo bien".

Sin embargo, se sumó otra voz al conflicto: Valeria Aquino, ex pareja del cantante y mamá de su segunda hija, Alma. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la vedette contó que el artista tiene otra actitud desde que terminó su relación con la mediática.

“Tenemos una buena relación, la verdad es que él ha mejorado muchísimo. Tenemos buenos tratos que es lo mínimo que hay que tener del uno para el otro. Es difícil, no es fácil, estamos encaminados, nos enfocamos en Alma que es la que sufre“, comenzó la empresaria en el vivo de Instagram.

La empresaria habló de la crianza de su hija en conjunto con el cantante.

“Nosotros tratamos de estar comunicados las 24hs del día. Sea por lo que sea de Almi, cuando falta comunicación ese es el problema. Ahora ella está con él y me avisa cuando la va a buscar a la escuela. Siempre fue un mil por Almita pero faltaba que sea más atento“, destacó sobre la predisposición de El Polaco.

Además, remarcó que no tiene vínculo alguno con Silenzi: “Yo no hablo más con Barbara. Decido hablar con el papá. Cuando Alma viene y pasa algo en su casa, lo hablamos entre nosotros tres, sino es un lleva y trae. Los chicos son chicos y gracias a Dios, Alma, empezó a hablar con su papá y a decirle lo que le incomoda“.

El Polaco junto a sus dos hijas, Sol y Alma, y Barby Silenzi con Elena, su pequeña con Francisco Delgado.

“Después de esa charla donde ella asume lo que había pasado, las cosas cambiaron y El Polaco está más atento. Almita es muy sensible y gestiona celos, incomodidad. El Polaco cambió muchísimo su actitud y le cree a su hija lo que está pasando. Yo paso a ser la celosa y la interesada“, explicó sobre el cambio que notó en el artista.

.

“Yo me río de todo lo que dicen de mí. Mis amigos y mi gente saben como es la realidad. Uno no puede ir a la tele a contar lo que pasa. Yo soy muy directa, se me dio una situación que la expliqué. No es un ataque de celos ni nada. Soy consciente y confío en mi hija. Yo fui para defender a mi hija que es lo que más amo. Me costó muchísimo criar a Alma sola“, agregó sobre la reconciliación de su ex pareja.

“Yo quiero ver a mi hija feliz. Si mañana El Polaco aparece con otra chica no me va a importar. Sea quién sea la que venga. Yo quiero la felicidad de Alma. No me voy a meter porque es un tema de ellos su relación. Yo le dije que no podía seguir así al Polaco porque son los chicos los que sufren“, cerró.