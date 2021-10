Días atrás, las redes sociales estallaron cuando se viralizó un video de Ricky Martin en una entrevista que realizó en Las Vegas donde su rostro se veía algo cambiado. Rápidamente el boricua fue protagonista de rumores que indicaban que había pasado por una intervención quirúrgica y todas las miradas estaban puestas en él.

Tras el escándalo y el sinfín de memes que realizaron los usuarios, el cantante de 49 años hizo un profundo descargo en su cuenta de Instagram. Al respecto, advirtió en un video: "Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están un poco preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me hice nada en la cara. Te lo juro, tengo líneas... Si me pongo bótox, se los hubiese dicho".

.

"Pero ese día lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, yo creo que ahí vino la reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé", indicó.

"No quise cancelar la entrevista con toda la inflamación, lo hubiese hecho para no tener que hacer este video. Pero está todo bien, insisto, mi vida está normal. Estoy muy saludable", sostuvo el artista. Y cerró tras cachetearse la cara y mostrar que conserva sus líneas de expresión: "No hay nada".