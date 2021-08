En medio de un batalla legal y una dolorosa como polémica separación con Luciana Salazar, Martín Redrado habría encontrado nuevamente el amor en manos de su ex pareja, Lulú Sanguinetti.

No es la primera vez que el economista establece una relación con una de sus ex novias. Con la participante del "ShowMatch: La Academia" fueron innumerables las veces que fueron y vinieron. Incluso en su última relación, donde se supo que la mediática viajó sola a Miami para verse con el ex Presidente del Banco Central, fue controversial por la aparición de empresaria del mundo turístico.

A fines de 2020, la modelo de 40 años hizo un fuerte descargo en "Polémica en el Bar" por su vínculo con Redrado tras su separación de Sanguinetti: "Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas".

Luciana sostuvo que su hija Matilda tenía un vínculo con Redrado a pesar de la separación.

"Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie. Hacete cargo, somos nosotras o es lo otro. Él eligió, y nos eligió a nosotras", sostuvo en aquel entonces la mamá de Matilda.

Pero tras una nueva fallida relación, el economista habría vuelto con su ex. Así lo reveló Fernando Piaggio en un video que publicó en su cuenta de Twitter donde se los ve juntos saliendo de un restaurant.

"AMOUR PUR @martinredrado #LulúSanguinetti. RECONCILIACIÓN PLENA #ELRUNRUN @CronicaTV", escribió el periodista en sus redes sociales.