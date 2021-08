Hace una semana, Benjamín Vicuña anunció su ruptura con la China Suárez. A través de las redes sociales, el actor lanzó: "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos".

Desde ese día, ninguno de los dos se pronunció al respecto ni volvió a postear alguna publicación de ellos, hasta ahora. Este viernes, la actriz sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video de ellos besándose de manera pasional. Se trata de la promoción de la serie "Terapia Alternativa", que se verá por "Star +".

"¡Se viene @starplusla! Faltan 4 días para descubrir más de lo que les gusta.

Y este 24 de septiembre estrena la nueva serie exclusiva", escribió el galán chileno en su cuenta de Instagram sobre la ficción que comparte junto con Suárez y Carla Petterson.

Mientras que la mamá de Rufina, Amancio y Magnolia expresó en otra publicación en la que se ve en la falda del ex de Pampita: "¡Cada vez falta menos! ¡No se la pierdan!". No obstante, a diferencia del padre de sus hijos, la ex "Casi Ángeles" bloqueó los comentarios de sus seguidores.

