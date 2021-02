Su rol como jurado en " MasterChef Celebrity" le confirió una enorme popularidad a Germán Martitegui, una demostración de ello es los miles de seguidores que cosechó alrededor del país desde que se comenzó a emitir la primera edición en Telefe.

Sin embargo, el reconocido chef tiene una larga carrera por detrás en el mundo de la cocina. "Tegui" es considerado el mejor restaurante de Buenos Aires y está incluído en la lista de los 50 mejores lugares para comer en el mundo.

Germán Martitegui es uno de los chefs más renombrados y reconocidos de la Argentina.

A pesar de las numerosas premiaciones que recibió Martitegui, un usuario criticó el tamaño de las porciones y el costo de los platos que se incluyen en su menú. Rápidamente, su comentario se hizo viral y abrió un fuerte debate en las redes sociales sobre la gastronomía gourmet.

"Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO", arremetió filoso el usuario.

"Lo referente a la comida es muy personal. A mi no me gustan los platos "abundantes" ni la cultura de comer a reventar. Prefiero algo bien hecho y no salir rodando. No hay que enojarse ni con Tegui ni con el bodegón 'cachito', hay lugares para todos y eso es muy bueno", le retrucó otro usuario.