Después de que el Gobierno Nacional redujera el número de ciudadanos que pueden ingresar del exterior de 2000 a 600, muchas personas quedaron varadas en otros países, y una de las ciudades en la que más argentinos hay es Miami. Ante este panorama, Úrsula Vargues comenzó a compartir insólitos mensajes contra los viajeros que no pueden regresar y deseó que "no vuelvan".

Yanina Latorre forma parte de los miles de argentinos a los que le cancelaron el pasaje de vuelta al país y tuvo un picante ida y vuelta con la ex panelista de "Nosotros a la Mañana" en las redes. "El favor se lo haría ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta que cuando está en pedo me dedique su noche. Es digna de lástima la fracasada esta", fue uno de los tuits que le dedicó la contadora a la presentadora.

El favor se lo haria ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta q cdo esta en pedo me dedique su noche. Es digna de lastima la fracasada esta https://t.co/MkJUYzmr2U — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 30, 2021

A pesar de ser duramente criticada por sus polémicas declaraciones, Vargues volvió a compartir más de 20 mensajes a través de la red social del pajarito: "45.000. La grasa que nos sobra. No vuelvan. Nos hacen un favor. Meritocreen en Miami. Exigen volver a un país que odian. Al fín una imbécil que se creía mil que no puede volver. No hay varados, hay gente de mier... La mier... siempre está rodeada de moscas".

Después, apuntó duramente contra Latorre y la tildó de "cornuda": "Nadie necesita a la cornuda. Pobre mina, se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Y tu marido es un boludo. El cornudo es muy de ir a Miami. Tenes más cuernos que un alce".

La panelista explicó la polémica respecto su supuesto viaje a Miami: "Ese día canjeé el pasaje para el 25 de abril pero no pude viajar por la pandemia. Es el mismo que trataré de usar en septiembre. Se tragan cualquiera. Aprendan a masticar. Es más fácil creer que informarse. Igual, los entiendo y los abrazo. Duele aceptar que han sido engañados. Y dicen que las córneas están bien".

"Se van de viaje y no entienden lo que firman. Son el virus. Harta de idiot... Viajan a Miami y se creen ricos. No te sigue ni tu madre. Correte. No da ni para bloquearte. Das pena. ¡Les están llenando el cu... con vacunas! El gobierno argentino está intentando demorar la entrada de la cepa Delta. Váyanse a cag... los que firman sin tener comprensión de texto. Quedate en EEUU y no rompas los ovarios. Seguro allá también triunfarás. ¡Meritocrame ésta! Aman EEUU pero necesitan volver. Ricos medio pelo. Agradecé que podes teñirte el pelo. Ojalá no vuelvan", cerró con un mensaje muy controversial sobre los argentinos en la ciudad costera.

