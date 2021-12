Tras el final de "La Casa de Papel", la exitosa serie de Netflix, muchos fanáticos están desolados. Sin embargo, otros tienen la posibilidad de encontrarse con los protagonistas de la ficción caminando por la calle.

Una fan, de quien no se sabe la identidad ni su cara, se encontró con Rodrigo de la Serna y la foto se volvió viral, por el afectuoso saludo que se ve y la buena predisposición del actor para posar para la cámara.

.

Una usuaria de Twitter (no la chica en cuestión) compartió la imagen y además, agregó "La camisa, la barba, los brazos", como un piropo hacia el actor.

El tuit por el que se hizo viral Rodrigo de la Serna

La foto que subió una fan con Rodrigo de la Serna.

La dueña de la cuenta cosechó más de 80 mil likes y en otro tuit opinó: "Dios, cómo la abraza, god when will it be my turn (Dios, cuándo será mi turno)".

Rodrigo de la Serna, buen compañero y actor en "La Casa de Papel"

Según informó La Pavada de Diario Crónica, tras celebrar el éxito alcanzado en Netflix, se organizó un megaevento en Madrid con los protagonistas de la serie. Aunque entre los ausentes estuvo Rodrigo de la Serna, fue aplaudido por sus compañeros. "Sin dudas, el actor argentino aportó su talento y fue un buen compañero con todos ellos", aseguran.