Se había armado flor de polémica en las redes sociales hace unos días porque la chica del momento, Romina Malaspina, prometió a su admirador, el youtuber Oscu, que si conseguía un millón de "me gusta" en su posteo donde pedía una cita con ella, su sueño se haría realidad.

Quizá la bella modelo nunca creyó que el joven lograría su cometido. "Hoy por mí, mañana por ustedes", les pidió el youtuber Oscu a sus seguidores. Para sorpresa de todos, incluso de él, llegó a la cifra. Entonces ella arrugó y le dijo que debían mantener la distancia social y respetar los protocolos, por lo que prefería que el encuentro se realizara vía streaming, pero ante el reclamo de los usuarios de las redes sociales, recapacitó.

Oscu logró el millón de likes para invitarla a salir a Romina Malaspina.

Coco Sily, a través de una charla telefónica en su ciclo radial, logró reunir a ambas partes de la cita que finalmente será el domingo, en un restaurante en el barrio de Núñez. "Yo respondí un millón en joda, pensando que no pasaría y me sorprendió porque empecé a ver un movimiento de sus seguidores y dije: 'Tengo que cumplir la promesa'", dijo la rubia.

"Es un placer", se presentó el joven de 21 años y dijo que tenía ganas de juntarse con ella, pero que todo dependía de Romi. Algo dubitativa, ella aceptó: "Él cumplió y llegó al millón, se lo merece".

"Hay expectativa. Pero yo soy rara, no sé por qué quieren salir conmigo. Tal vez cuando me conozca dice 'esta piba de novia ni en pe...'. No me pondría de novia porque la pasé mal, perdí tiempo y ahora que estoy sola me está yendo bien. No descarto tener amigos, pero una relación intensa no, le huyo", advirtió la ex "Gran Hermano".