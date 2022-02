Don Omar es uno de los padres del reggaetón y lleva casi 20 años en la industria de la música sacando éxito tras éxito. Aunque desapareció por un largo tiempo, volvió a sacar música y a presentarse en vivo para entonar sus clásicos. Y el fin de semana se llevó una gran sorpresa cuando se presentó en el estadio T-Mobile Arena, en Las Vegas.

El cantante, uno de los precursores del género en Puerto Rico como Daddy Yankee, Nicky Jam y muchos más, se encontraba interpretando uno de los clásicos que sacó junto a Romeo Santos, "Ella y yo". Pero en el medio de la canción notó que casi nadie del público sabían la letra. Ante la reacción de sus fanáticos, el cantante puertorriqueño decidió parar el concierto y se mostró muy sorprendido por lo que estaba sucediendo.

Frente a esto el artista dijo: "¡Pensé que se la sabían! ¿Lo volvemos a intentar?", y todos los presentes respondieron con un "Sí" masivo. No obstante, el resultado no fue el esperado ya que en la segunda oportunidad volvió a repetirse el mismo hecho y el silencio fue más evidente.

El músico le pidió disculpas a su colega y expresó: "Perdónalos, Romeo; donde quiera que estés". Asimismo, el hecho fue grabado por un seguidor del cantante y en pocas horas se hizo viral en las redes sociales. Los fanáticos se mostraron más que indignados con la situación que tuvo que vivir su ídolo.

Don Omar y Romeo Santos interpretando "Ella y yo".

Algunos de los mensajes que se podían leer en Twitter fueron: "¡Qué irrespeto con Don Omar!", "No entiendo cómo no pueden saberse este clásico", "Si no van a verlo por sus mejores canciones no sé entonces a qué van" y "Merecen es que nunca vuelva por allá".

¡Mirá el video de cómo reaccionó Don Omar frente a su público que no se sabía uno de sus clásicos!