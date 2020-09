"MasterChef Celebrity" calienta motores para debutar muy pronto en la pantalla de Telefe. La nueva propuesta gastronómica ya tiene confirmada varias figuras potentes de la farándula argentina y en las últimas horas se confirmó la incorporación de Flor Vigna.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el reality de cocina que será conducido por Santiago del Moro. Un exparticipante del reality show generó revuelo al revelar algunos secretos del certamen. Sebastián Ablín, quien fue concursante en 2015 de la segunda temporada, despertó polémica con las declaraciones que lanzó en un vivo de Instagram.

.

“Nos hacían cocinar dos platos. Terminábamos de hacerlos y nos sacaban afuera. Ellos pasaban, probaban todos los platos, se juntaban con los productores y decidían todo previamente. Ya decidían qué iban a decir de tu plato, si iba a estar bueno, si te iban a tirar para abajo. Vos no sabías nada y así te hacían pasar a la devolución. Ya sabían todo y ahí actuaban. Probaban y actuaban porque ya sabían cómo había salido el gusto de tu comida y se aprovechaban”, relató Ablín en la transmisión en vivo sobre el accionar del jurado conformado por Christophe Krywonis, Donado De Santis y Germán Martitegui.

“Si te querían mandar al bombo te decían que estaba fría, pero vos no podías decirles ‘che, pero bolu..., hace dos horas que la comida está ahí, ¿cómo no va a estar fría?’”, recordó Sebastián, quien se había hecho viral en su momento luego de llamar “papas al pony” a un plato que hizo en el reality. “El tiempo de cocina era real, vos cocinabas el tiempo que te decían posta. Lo que era un poquito mentira era el tiempo que estabas en el supermercado”, advirtió.

.

El músico, que creó el exitoso grupo "El Choque Urbano", jugó en su juventud en River y hasta formó parte del grupo de cumbia de los noventa "Los Chakales" y de la banda de rock "Arbolito", develó otra de las escandalosas reglas del juego. “Nosotros no podíamos comer lo que hacía el participante de al lado. ¿Saben por qué? Porque vos ahí podías ver si el jurado estaba chamullando. ¿Qué pasaba si vos probabas unos fideos con tuco y estaba re ácido el tomate? ¡No podías hacer nada! Porque vos no sabías el gusto y ellos decidían a quién podían hacer pasar. Me ha pasado a mí de tener un plato malo, pero como generaba buenas escenas me hacían pasar”, manifestó.

“Nosotros no sabíamos nada y ellos sabían de todo. Y lo más triste, lo que más me dolió, fue cuando firmé el contrato y nos decían que a nosotros no nos pagaban ni un peso. Solo el viático y los chefs ganaron un montón de plata”, se lamentó y agregó: “Yo estuve catorce programas. ¡Un montón! ¿Sabés cuánto me pagaron? Nueve mil pesos por catorce programas, con todo lo que laburé”.