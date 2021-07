Netflix lanzó “ Okupas” el pasado 20 de julio. La serie que se emitió en 2000 a través de TV Pública (Canal 7 en aquel momento) volvió a ser un éxito y actualmente es lo más visto en Argentina dentro de la plataforma.

Lo cierto es que la tira de 11 capítulos se convirtió en un contenido de culpa a raíz de las pocas repeticiones que tuvo desde que se emitió originalmente. Hasta que la plataforma de streaming compró los derechos, solo podía observarse en muy baja calidad en Youtube.

.

El lanzamiento en Netflix incluyó la remasterización de la serie, esto interesó tanto a los fanáticos como a los que todavía no la habían visto. Las redes sociales fueron un gran nicho para la difusión de su llegada a la plataforma, por lo que muchos usuarios hicieron contenido a raíz de los episodios.

La serie es un éxito en Netflix.

Un usuario de Twitter (@nachogudino_) decidió unir dos series muy distintas entre sí en cuanto al contexto pero que ambas giran en torno a la amistad: “ Okupas” y “ Friends”.

A través de un video que publicó en su cuenta, realizó la apertura de la serie estadounidense con imágenes de la producción local que dirigió Bruno Stagnaro. Incluso cuenta con la canción “I'll Be There for You” que fue utilizada como cortina de “ Friends”.

Además, muestra los nombres de Rodrigo De La Serna (Roberto), Diego Alonso (Pollo), Ariel Staltari (Walter) y Franco Tirri (Chiqui) con la tipografía de la producción ya histórica de NBC.

¡Mirá la intro de " Okupas" al estilo de " Friends"!