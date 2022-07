A pocos días de haber llegado a un acuerdo judicial por la cuota alimentaria de sus hijas, Isabella y Francesca, Paulo Londra y Rocío Moreno suman un nuevo capítulo de su batalla a raíz del descargo de un amigo del cantante, Alan Tejeda.

Tejeda arremetió contra la ex pareja del cantante, y si bien a los pocos minutos lo borró de su cuenta personal, los periodistas lograron difundirlo: "¿Qué dice esta vende humo? Se hace la santa y le hace la vida imposible a mi amigo y su familia. No se coman el cuentito de ‘la angustia’ y que no dejan ver a la bebé porque es un verso para generar mala prensa...".

"Acá nadie prohíbe ver a la bebé como ella sí lo hace con la familia. Gente mal intencionada que se aprovecha que mi amigo no sale a la prensa a defenderse porque esta concentrado en hacer lo que ama...", agregó.

Paulo Londra y su ex, Rocío Moreno.

Por otro lado, indicó: "Qué casualidad que justo cuando sale un tema nuevo ella sale a armar el circo ya nos tiene acostumbrados. Rescatate que no decimos nada ni que nos escracharon seis autos con el líquido de freno y con rayones cuando sacó el primer tema de pura maldad...".

"Pensás que podés manipular todo y no es así. Es un excelente padre que le da todo y vive para sus hijas al igual que los abuelos, que por cierto les ponés mil y un trabas para que ellos tengan a la bebé aunque sea un rato", cerró Alan, muy picante.

