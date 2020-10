Uki Deane protagonizó una gran polémica en las redes sociales al anunciar que solo busca modelos "hegemónicos" para su marca de trajes de baños ya que, según sus estadísticas, dan mejores resultados y venden más que si pone a un modelo "gordo". Sus declaraciones fueron repudiadas por miles de usuarios que lo acusaron de gordofóbico.

Tras el escándalo, el influencer hizo un "mea culpa" y compartió un descargo en sus redes sociales para aclarar sus dichos. De todos modos, ratificó su postura y manifestó: "Gente, no me afecta que se vayan, si me importara ya habría bajado todas las historias pero me chup.... un hue...".

"Gente estoy de acuerdo con ustedes, ojalá se puedan romper estos estereotipos y que podamos usar a cualquier modelo y que la gente compre, pero la triste realidad es que no pasa. ¿Saben la cantidad de guita que me hubiese ahorrado si hubiese usado a todos mis amigos para las fotos?", expresó en sus historias de Instagram, luego de que sus seguidores y los de su marca bajaran de forma significativa.

"Nuevamente les pido disculpas si alguien se sintió ofendido, quizás no fue la mejor manera de expresar y comunicarme", reconoció el youtuber y agregó convencido: "Les voy a dar la razón y para esta temporada 2021 vamos inscribir modelos distintos a los que veníamos mostrando y más diversos. Siendo una pyme hay que marcar tendencia y tienen razón".

"Quiero demostrar que no soy una mente cerrada y escucho", concluyó Uki en sus redes para hacer las paces con sus seguidores.