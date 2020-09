Tyago Griffo reveló a través de su cuenta de Instagram un inesperado momento que vivió en la calle. El cantante publicó un video en sus historias donde contó que se cruzó con una persona que estaba escuchando su música y manifestó su emoción.

"Voy a subir un videito de algo muy loco que me pasó recién. Que me pasó dos veces más en este tiempo que estoy en Buenos Aires. Quizás para alguien es o debería ser normales, pero a mí me sorprende cada vez como si fuese la primera", manifestó entre risas el hijo de Gladys "La Bomba" Tucumana.

.

"Me pasó de estar parado en el semáforo. Esta es la tercera vez que me pasa. Que se para de la nada un auto, al lado mío y que se pare escuchando mi música, un tema mío. Escuchando cuarteto", expresó entusiasmado el participante del "Cantando 2020".

"La verdad es que es muy loco para mí. Me sorprende como si fuese la primera vez y me alegra mucho", explicó Griffo a sus seguidores. Después, el artista compartió imágenes del emocionante momento.

Tyago Griffo se sinceró después de conocer a un seguidor.

Lo conmovedor de la anécdota es que el hombre que estaba escuchando la música del cantante decidió seguirlo para tomarse una foto con él. "Nos siguió. Estábamos viniendo a ensayar y nos siguió porque quería su foto. Un genio. Le agradezco a personas como él que escuchan mí música. Me llenó de alegría el día", concluyó agradecido por lo sucedido.