"Voy a aclarar lo sucedido anoche, una sola vez y únicamente por este medio: Tuvimos una discusión con Facundo Ambrosioni", comenzó a escribir Morena Rial en sus redes sociales. Harta de las versiones que indican que hubo violencia, la hija del conductor de " Intrusos" decidió contar lo sucedido.

"Fue una pelea como cualquier pareja, pero al ser conocidos y al ser mediáticos siempre es más de lo común. Es verdad que llamé a la policía porque no quería líos y quería las cosas lo más claro posible, porque al haber tenido un problema grande anteriormente, eso no significa que él haya sido violento conmigo o con Fran (su hijo)", manifestó la joven en sus historias de Instagram.

.

Luego, aclaró que fue una pelea de pareja y no supo cómo sobrellevar la situación. "Me puse nerviosa y atiné a llamar al 911, realmente no quería exponer a mi hijo y mi pareja en esto. Dejen de decir que hubo violencia, que es violento o golpeador. Basta", expresó.

"No quería ni lios ni malos entendidos", cerró convencida.

El origen del escándalo

En las últimas horas se conoció un nuevo escándalo de la pareja en el que tuvo que intervenir la policía para calmar la situación. El hecho ocurrió tras una fuerte discución originada en el interior del domicilio de Villa Devoto que compartían la hija de Jorge Rial con el futbolista cordobés.

"La policia se encontró con una Morena muy nerviosa, asustada. Había discutido con Facundo y los hechos que relatan fue que él le rebolea su celular y le dice 'put... de mie...' cuando la ve vestida de vestidito minifalda", relató este martes a la mañana Andrea Taboada en "Los Ángeles de la Mañana".