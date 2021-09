Se sabía que Agustina Posse estaba internada debido a un aneurisma y lamentablemente, su cuerpo no soportó la dilatación de los vasos y murió a los 46 años el jueves por la noche. Conocida por sus personajes en las novelas “Montaña Rusa”, “Milady, la historia continúa”, “Alas, poder y pasión” y “Gasoleros”, era muy querida en el medio. Por eso mismo, muchos amigos y colegas la despidieron en redes.

Muchos actores y actrices reflexionaron sobre el duro momento que les toca vivir ante la partida de un ser querido con fotos y recuerdos de Agustina.

.

Uno de los mensajes más desgarradores fue el de Mercedes Funes ya que días anteriores había pedido una cadena de oración para la actriz. Al enterarse de la noticia, posteó en su Instagram: “Qué dolor, qué dolor, la puta madre. Qué dolor. Nos conocemos desde re pendejas. ¡Siempre me pareciste tan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un minón. La vida nos hizo compañeras de trabajo y cómplices de muchos secretos adolescentes. Nos dimos mil abrazos. Fuimos vecinas. Lloramos más de una vez en el hombro de la otra. ¡Después pasaron mil años de no vernos! ¡Qué bronca!”.

Frente a semejante mensaje que le escribió Funes a su amiga, muchos otros actores reaccionaron y siguieron posteando diversas fotos, tanto para homenajearla como para recordarla con una sonrisa. Otra de ellas fue Nancy Dupláa: "Bonita, bonita... Tristeza infinita" escribió en sus historias.

.