La familia de Marcelo Tinelli es muy unida y suelen demostrarlo en las redes sociales a cada momento. En esta ocasión, Cande Tinelli no dudó en disparar contra las voces que criticaron a su hermana Mica Tinelli, por compartir su preocupación ante una terrible inundación en su casa.

.

El domingo fue un día complicado para la diseñadora porque su casa se inundó debido a las fuertes lluvias que hubo por la tarde. La empresaria compartió su desesperación en una seguidilla de videos en Instagram y a los pocos minutos varios usuarios comenzaron a atacarla, reclamándole que "saliera de su burbuja". "Estaba contando algo que pasó en mi casa, por que son mis redes y pongo y cuento lo que se me canta. Obviamente sé que pasan dos millones de cosas peores en el mundo", arremetió enojada Mica.

Mica Tinelli se defendió de las críticas.

Ante esto, la novia de Coti Sorokin intercedió para apoyar a su hermana. "Resentidos de mier... Todos los que se toman el tiempo de bardear, son una manga de infelices. Pobre de sus vidas. Ah, y no se metan con mi hermana, gracias", escribió en su perfil la hija del conductor de "Showmatch: La Academia" sin pelos en la lengua.

El drama de Mica Tinelli: se le inundó la casa

A Mica Tinelli la ilusión de tener un domingo tranquilo en familia le duró poco, porque ante las fuertes lluvias, su casa se llenó de agua. La novia de Licha López compartió en su perfil cómo estaba solucionando la situación y se mostró consternada por el daño que la humedad le puede provocar al suelo de su hogar.

"Ayer estábamos todos muy relajados hasta que se empezó a inundar mi casa. Lo único por lo que estoy sufriendo en este momento es por este piso. Ayer logramos secar todo pero yo no sé si este piso después no se daña. Me da miedo de que se empiece a levantar", explicó.

Luego, la diseñadora agregó cómo fue la secuencia en que su departamento quedó en ese estado: "Empezó a salir agua de de la rejilla del baño chiquitito, del baño de invitados. Sin parar, sin parar, sin parar... Y se ve que eso, a su vez, tiene alguna conexión por el mismo lado con la rejilla del lavadero. Entonces, empezó a salir agua por las dos”.

¡Mirá la desesperación de Mica Tinelli por la inundación en su vivienda!