En diciembre de 2021, Romina Lescano fue echada de Damas Gratis, el grupo que compartía con su hermano, Pablo Lescano.

.

Según trascendidos, fue el mismo Pablo quien decidió desvincularla, y eso produjo un fuerte dolor en Romina.

"'Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana. No te soporto más. Sos un dolor de huev... No sabés cantar'. Ni una humillación más, no me lo merezco, hasta acá llegó mi amor", escribió Romina en ese momento, enumerando los supuestos agravios que habría tenido que escuchar.

Luego de salir de la banda, no publicó nada más en sus redes, hasta hoy. Bajo el usuario @rominita_lescano, la mujer compartió una foto de un plato de locro con un sticker que decía "Delicioso".

Romina Lescano reapareció en redes sociales tras su pelea con Pablo Lescano.

Ahora que volvió a las redes, ¿dará más detalles de la pelea con su hermano?

Daniel Lescano, cantante de Flor de Piedra, defendió a Romina Lescano