La separación de María Becerra y Rusherking causó mucho revuelo, ya que la cantante decidió publicar una serie de tweets en los que revelaba una infidelidad por parte de su ahora ex pareja. Sin embargo, todo indica que ambos ya tienen nuevos intereses amorosos y lo ocultan muy poco.

Primero fue la ex youtuber quien dejó notar su atracción por Marc Bartra, jugador de Real Betis de España. Ambos comenzaron a intercambiar likes, por lo que los rumores de romance no faltaron. Sin embargo, su ex novio ya está de viaje con una nueva chica por lo que ya no hay lugar para Becerra en su corazón.

Después de algunas versiones desmentidas, Rusherking fue visto en España con Agus Agazzani, modelo que ya tiene antecedentes por una relación con otro cantante. Durante cuatro años y medio, fue la novia de Agustín Bernasconi, uno de los integrantes del popular dúo "MYA". Ambas celebridades compartieron un día agradable en el que fueron fotografiados por primera vez juntos.

Rusherking se mostró junto a Agustina Agazzani en Madrid.

Como si fuera poco, el ex de María Becerra dejó un particular mensaje en Twitter que más tarde cobró mucho sentido. "Estoy enamorado del color verde", escribió el cantante y llegaron dos señales de su nueva pareja en Instagram. Primero publicó una foto de un corpiño verde y luego realizó un posteo en donde se la observa con una manzana del mismo color.