"Soñando con este día después de 8 meses”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram para acompañar el video en el que se lo ve junto a sus hijos Valentino (11), Constantino (9) y Benedicto (8) caminando por las calles de París, allí donde los tres niños viven junto con su mamá, Wanda Nara, sus hermanas Isabella y Francesa y la pareja de su madre y papá de las niñas, Mauro Icardi.

López, actual futbolista de Crotone, viajó de Italia a la capital de Francia para poder pasar un momento junto con sus pequeños, a quienes no pudo ver debido a la pandemia de coronavirus que obligó a prohibir los traslados en Europa. Recordemos que el año pasado, en su visita a “PH, Podemos hablar”, Maxi dijo que, si bien hay una cronograma de visitas firmado por un juez, no se respeta. En los seis años que lleva separado de Wanda nunca logró un acuerdo real para estar con sus pequeños, a quienes sólo vio dos veces en 2019. Siempre según su testimonio, cuando jugaba en Italia -a pesar de que estaba lejos de Milán, donde vive la modelo con Icardi-, fue varias veces manejando hasta su casa, pero en algunas ocasiones no le abrieron la puerta.

Por su parte, este año Wanda no sólo le ganó el juicio por alimentos a su ex marido, sino que consiguió que lo embargaran, para así compensar los días de atraso en el pago. “Siempre (Wanda) viene ganando, sólo que ahora se confirmó que conjuntamente con la cuota alimentaria corresponde una multa diaria por día de incumplimiento en el pago”, explicó Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, en mayo de este año y contó que dicha multa es de cien euros por día. Uno de los últimos cruces que la ex pareja tuvo a través de las redes sociales fue a principios de abril, luego de que ella, que estaba en París con Mauro Icardi y sus cinco hijos, decidiera volver a su casa en Italia.