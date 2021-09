Fueron días de mucha emoción para Jimena Barón en " ShowMatch: La Academia". Viviana Saccone y su partenaire, Tito Díaz, bailaron el primer hit de la cantante, "La Tonta", y la hicieron emocionar hasta las lágrimas.

Tras el emotivo momento, Barón publicó en su cuenta de Instagram una profunda reflexión sobre su carrera y su relación con sus fans. "En esta extraña relación que tenemos donde de alguna manera ustedes me conocen y yo no, solo quiero agradecerles los mensajes y decirles que me hacen bien, me curan, me acompañan y me empujan", comenzó diciendo el posteo.

"Sus historias y nuestras coincidencias me emocionan enormemente y siguen siendo la razón por la que quiero seguir cantando, pase lo que pase. Los quiero muchísimo y les agradezco con todo el corazón, de verdad", cerró Barón, haciendo hincapié en la profunda conexión que tiene con sus fanáticos.

.

Al ver la performance de Saccone y Díaz el martes, Jimena no pudo contener las lágrimas y brindó un discurso que emocionó a todos los presentes en el programa de Marcelo Tinelli.

“Esta canción, 'La Tonta', es muy importante. La canté por primera vez acá. Significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado, pero parece que no es tan así. Hoy fue la primera vez que puse 'La Cobra' en el auto desde hace mucho, porque justo con toda la pandemia mi carrera se cortó en un momento que me estaba yendo muy bien, y no pudimos seguir trabajando. Yo no pude escuchar más mi música”, dijo en su momento.

"Entonces, hoy justo puse una versión en vivo de 'La Cobra', y estaba muy rara cuando llegué para hacer el programa. No sabía que iban a hacer esta canción... ¡y me terminaron de matar! Extraño mucho cantar. Me da mucho miedo. En lo personal, esta canción es muy importante. En un momento pensé que 'La Tonta' era mi pasado, y bueno, la pandemia me trajo muchas situaciones, entonces me mueve mucho", expresó Barón, haciendo referencia a su breve acercamiento con su expareja, Daniel Osvaldo, en la cuarentena.

"Viene la pandemia, pasé un momento personal muy particular, conté lo de mis ataques de pánico y tuve aquella recaída que todos conocen. Me daba mucha vergüenza volver. Cerré mis redes porque dije 'Soy La Tonta' y es mentira que soy 'La Cobra'. No lo terminé de superar. Me da miedo siempre tener que ser 'La Cobra' porque va a ser imposible. Frené todo y me fui de las redes. Si piensan que soy 'La Cobra' les mentí. ¿Cómo hago para volver? ' La Tonta' me va a seguir apareciendo", agregó emocionada.

.