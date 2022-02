El miércoles 16 de febrero, Gustavo Martínez decidió quitarse la vida. Luego del trágico accidente que tuvo que vivir la familia Fort, Martita y Felipe decidieron irse a Los Ángeles para poder celebrar su cumpleaños número 18. Allí se reencontraron con su tía, Rocío Marengo y el resto de la familia.

La idea de los jóvenes era hacer una fiesta en los Estados Unidos, pero dado a la desgracia que tuvieron que vivir, prefirieron solamente salir a cenar. Allí se puede ver a la ex participante de "ShowMatch: La Academia" junto a su novio, Eduardo Fort y parte de la familia y amigos del chocolatero.

Fue la rubia quien subió fotos con todos y se mostraron muy contentos de estar disfrutando de sus vacaciones. Además de estar paseando y recorriendo las calles de la ciudad de California, se la pudo ver escuchando un concierto callejero junto a su sobrina y un amigo de la heredera

La ex participante de "MasterChef Celebrity 2" se encuentra hace varios días en América del Norte y todavía no se sabe cuándo regresará. Asimismo, sorprendió con su respuesta cuándo se le preguntó por qué estuvo ausente en el velorio y entierro de la ex pareja de Ricardo Fort. Ella admitió que se encuentra descansando porque le espera un año lleno de proyectos y exposición.

Rocío Marengo en "ShowMatch: La Academia".

Por el momento, no se sabe en dónde se la podrá ver durante el 2022, pero será ella misma quién dé a conocer la noticia.

¡Mirá las fotos de Martita y Felipe Fort de vacaciones con Rocío Marengo!