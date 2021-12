Si bien pasaron casi dos meses desde que se conoció la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara junto a la China Suárez, las energías no habrían vuelto a la normalidad y la pareja habría tomado la decisión de dejar su lujosa mansión de las afueras de París y mudarse a una nueva residencia.

Esta inesperada decisión de la empresaria, el futbolista y sus cinco hijos se podría deber al amarre de amor llamado "agua de tanga" que le habría realizado la China a Icardi según pudo saber Mariano de la Canal, más conocido popularmente como el "Fan de Wanda".

.

El conductor de los Mitre Live, Juan Etchegoyen, quien dio detalles de la mudanza que van a realizar los Icardi-Nara tras la polémica: “Esta mañana comentó Ángel de Brito que la empresaria tomó la decisión de mudarse junto a su familia y en ese plan esta supuestamente todavía Mauro Icardi aunque a mi ya me dijeron como terminará la historia y es con la separación”.

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus cinco hijos se mudarían por una "energía rara" en su casa.

Y cerró al referirse a las "malas vibras" que conviven en la mansión de la familia de Wanda y Mauro: “Averigué un poco sobre esta mudanza y a mi no me lo confirman pero creo obviamente en la versión de Ángel que lo contó esta mañana. Lo que si me dijeron es que la casa donde están ahora es muy linda pero después de lo q paso habría una energía rara , con la cual no querrían seguir conviviendo”.