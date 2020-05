En plena cuarentena por el coronavirus, Susana Giménez decidió adoptar una cachorrita para tener compañía en su casa de Barrio Parque, ya que el resto de sus mascotas se encuentran en su mansión en Uruguay. Pero después de unos días, decidió regresarla al criadero porque se portaba mal.

"Me mordía tanto, tanto, tanto, que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar. Las piernas, ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo. Tenía mordillos, tenía de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos. Me la van a traer dentro de un mes. Era muy chiquita, me volvía loca", explicó.

Pero la actitud de la diva despertó fuertes críticas, incluso generó un inesperado cruce con Nicole Neumann, fiel amante de los animales. Sin embargo, tras un mes de adiestramiento, la cachorra regresó a la casa de la Su.

"¡Volvió Rita! Y ya está corriendo por todo el jardín", expresó entusiasmada la conductora en su cuenta de Instagram junto a una foto de la perra entre las plantas de su patio. A las pocas horas, el posteo alcanzó cerca de 100 mil "me gustas" y varios comentarios de personalidades de la farándula argentina como Floppy Tesouro que destacan la ternura de la perrita.

El regreso de la perrita de Susana Giménez.