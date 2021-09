Tras el terrible episodio que vivió Gisela Dulko al encontrar a Fernando Gago infraganti junto a Verónica Laffitte, una de sus mejores amigas, hecho que derivó en su separación y divorcio, la ex tenista desapareció de todos lados. Pero ahora, la extenista se mostró por primera vez con una curiosa selfie.

El escándalo de infidelidad entre Gago y Dulko parece no tener fin, ya que se siguen conociendo jugosos detalles de la relación prohibida entre el exfutbolista y la "mami del colegio" Laffitte. En las últimas horas se supo que el director técnico habría blanqueado su romance con Verónica y hasta se fue a vivir con ella, mientras su mujer dejó su casa junto a sus hijos.

También se conoció que Laffitte manipulaba a su amiga y la incentivaba a terminar la relación porque curiosamente le aseguraba que Gago era "muy infiel".

.

Tras varios días de silencio y desaparición en las redes, Gisela subió una selfie a sus historias de Instagram, aparentemente ajena a todo el escándalo que protagonizó con su ex.

Desde un gimnasio, con ropa deportiva, Dulko subió una foto sentada en el suelo. En la publicación se ve un gif que podría significar varias cosas. Se puede leer "You did it", que en castellano significa "Lo hiciste".

¿Mensaje para Gago?

Mirá la primera foto de Gisela Dulko tras su escandalosa separación de Fernando Gago