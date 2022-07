Si bien aún no terminó "El Hotel de los Famosos", está claro que Locho Loccisano es uno de los "ganadores" por el fuerte revuelo que tuvo desde que ingresó a la competencia. Lo cierto es que el influencer era uno de los competidores con menos popularidad al comenzar el programa, aunque ahora es una figura muy reconocida en los medios.

Tras salir del reality de celebridades, comenzó a brindar notas para revelar distintas cuestiones de su vida. Durante un reportaje en Teleshow, recordó un traumático incidente que vivió durante su adolescencia, que le generó mucho dolor y lo obligó a permanecer internado un mes.

"Estaba con la bicicleta a los 13 años andando por la calle, era medio biker, saltaba un poco. Me comí un pozo muy grande y salí volando fuerte", comenzó al recordar el duro momento que le tocó atravesar. Además, sumó: "Se me traban los pies e iba a caer de cabeza, entonces me tapo la cara y se cayó todo mi cuerpo en el codo, se me pulverizó el codo, se quebró en 40 partes".

Locho Loccisano no llegó a la final de "El Hotel de los Famosos".

"A los 13 años paso un mes internado, una locura. Me pusieron ocho o diez tornillos y dos placas metálicas, ese momento fue tremendo. La primera operación duró diez horas", completó sobre el fuerte accidente que sufrió hace tiempo. El ex participante del reality aprovechó su salida para empezar a recorrer su historia de vida.

Locho Loccisano de "El Hotel de los Famosos" está comenzando un romance con Majo Martino, aunque ambos insisten en que no son novios. Durante los últimos días que compartieron dentro del establecimiento de Cañuelos, se mostraron muy cercanos entre ambos.