Después de una espera de nueve meses, Anita Pauls dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con su esposo, Brian, en un centro médico en Los Ángeles, Estados Unidos.

Hace tan solo unos meses, la actriz, quien está instalada en el país norteamericano junto a su pareja, fue noticia cuando reveló que decidió no aplicarse la vacuna contra el coronavirus ya que podría haber afectado la salud de su hija.

Anita Pauls dio a luz a su primera hija junto a su pareja, Brian.

Ahora, Pauls le dio la bienvenida a su bebé y compartió un emocionante mensaje sobre el proceso que atravesó para el nacimiento de su hija: "Agotadas y felices. Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil pero 3 días, mamadera. Alta odisea, todas las emociones. Por suerte lo logramos sanas, salvas y vaginal. Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción".

"Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron 3 días porque yo quería que fuera vaginal pero sí, gracias. Gracias Universo también", escribió la actriz en sus redes sociales.

"Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni al enemigo eh. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí qué hay algo que es vomitar del dolor. ¿Qué? El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo. Y lo volvería a hacer toda la vida. Porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo decite que podés y adivinen qué. Pude. Muy capas y capaces somos", aseguró la figura.

Pauls reveló que tuvo más de 70 horas de parto y permaneció internada dos días después de dar a luz: "Nos fuimos del hospital 20 horas después del parto. Y ahora se viene la posta. The postest. Ya en casa muy enamorada y tan en éxtasis con el cuore a puras explosiones de amor 24/7. Los invito a recorrer este carrusel de emociones. Gracias siempre por todos sus mensajes del amor. Se sienten bien ricos".

Además, la actriz celebró el primer Día del Padre de su pareja, Brian, con unas tiernas fotos en sus historias de Instagram: "Feliz día bebé. Gracias por tanto".